Jak funguje církevní škola Filipka? V každé třídě máme asistenta pedagoga a dáváme prostor příběhům, říká ředitelka

Lidovky.cz: Co přivedlo bývalou učitelku prestižního gymnázia k tomu, že iniciovala založení církevní soukromé školy, kterou teď vede?

Na gymnáziu jsem často narážela na situaci, kdy jsem měla potřebu „dělat školu“ jinak. Například působit na studenty nejen intelektuálně, ale taky výchovně. Škola žáky vedla k individualismu, základním hnacím motorem bylo soutěžení, byl tam silný tlak na výkon, ale slabá práce se vztahy, nerozvíjelo se sociální cítění žáků, jejich pocit odpovědnosti za druhé…

Jako učitelka češtiny jsem bojovala s tím, že děti přicházely ze základních škol jazykově zanedbané, hlavně do čtyřletého studia. I nadaní a vysoce inteligentní studenti neuměli při čtení z textu vytěžit dostatek informací. Nejmarkantnější to ale bylo při psaní – stavba vět a slovní zásoba v těch studentských textech někdy dělaly dojem, jako by to ani nepsal rodilý mluvčí. Byla to matematicky zaměřená škola, ale přece jen gymnázium a všeobecně vzdělávací instituce, navíc vyhlášená. Přitom textová gramotnost a schopnost kriticky myslet a vyjadřovat se je společensky čím dál důležitější.

Zakořenilo ve mně přesvědčení, že na důkladnou jazykovou výchovu je na střední škole už pozdě. A tak se objevila myšlenka založit základku, která bude na všechny tyto věci klást důraz odmala. Taky jsem toužila věnovat se vzdělávání sociálně slabých dětí, věřila jsem, že se nám do školy podaří nějaké takové děti zahrnout.