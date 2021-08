Smrt afghánské svobody. Za rychlý pád prozápadní vlády nese největší zodpovědnost Joe Biden

Naši afghánští přátelé a spojenci jsou buď v emigraci, skrývají se před smrtí a mučením, anebo jsou už mrtví. Mnozí z nich nezemřeli a nezemřou rychlou a bezbolestnou smrtí.



Jak a proč se to stalo? Proč afghánská vláda a armáda zkolabovaly tak rychle? Proč se Tálibán (celým názvem Tálibán al-Hak neboli „studenti cesty“ /Alláhovy/) chopili moci tak brzo a ustavili Islámský emirát Afghánistán? Proč jsme tam vlastně byly my, Západ, i my, Česko? A jaké budou následky pádu prozápadní afghánské vlády a vítězství tálibánců? Na tyto otázky existují jasné a srozumitelné odpovědi, ale nikoli příjemné. Musíme si pravdu říct přímo do očí, být brutálně upřímní a nic si nenalhávat.