Západní elity nerozumí geopolitice. Válka na Ukrajině je ale změnila dvěma způsoby, tvrdí sociolog Furedi

Podle maďarsko-britského sociologa Franka Furediho změnila válka na Ukrajině svět dvěma způsoby. Západ se jednak vrací ke „staré dobré“ politice síly, jednak musí přehodnotit svůj dominantní světonázor, známý jako globalizace.

„Lidé tu dlouho věřili, že žijeme v novém, moderním světě štěstí a blahobytu, kde neplatí staré zákonitosti. Kdykoli se stalo něco ošklivého, jako třeba válka na Balkáně, vnímali to jako něco, co je ,tam někde’,“ připomíná sociolog z University of Kent, který s oblibou komentuje dění západních společností a publikoval přes dvacet knih, nejčastěji kolem sociologie vzdělání a zejména sociologie strachu. Nakladatelství Academia plánuje letos vydat právě jeho dílo Jak funguje strach.

Lidovky.cz: Změnila válka na Ukrajině nějak svět, tedy zejména takzvaný Západ?

Díky válce vykrystalizovaly některé trendy, které tu byly přítomné už před ní. Ve svých knihách píšu o „geopolitické negramotnosti“ dnešních elit. Ta se tu ukázala v plné nahotě. Od konce studené války politikové skutečně věřili, že válka v dnešní Evropě je už nemyslitelná. Může k ní dojít někde v Iráku nebo Afghánistánu, ale tady určitě ne. Britské ministerstvo zahraničí je vynikajícím příkladem. Pracují tam dnes lidé, kteří absolutně nerozumí politice síly (power politics). To nebývalo pravidlem, tento úřad byl plný velmi kompetentních lidí, zběhlých v arabštině a tak dále.