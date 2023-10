Stalin nás dobře připravil na Hitlera. Kniha Evropanka poodhaluje historické obrysy Ukrajiny

Trpí česká literatura tím, že ji náš stát přehlíží a málo podporuje? Nebo trpí naopak tím, že si tady žijeme příliš dobře, a tak píšou i ti, kteří by raději vůbec psát neměli, a píše se i to, co napsáno být vůbec nemuselo, čemuž napomáhají granty a tvůrčí pobyty a rovněž fakt, že každý národ prostě potřebuje pozici spisovatelů někým obsadit…

Máme tady tedy nějaké české spisovatele, nebo spíš jen lidi, kteří roli českých spisovatelů ochotnicky sehrávají? Časy Bohumila Hrabala či Milana Kundery jsou pryč a za více než třicet let je nikdo nenahradil, aby byla česká literatura výrazněji patrná za našimi hranicemi.