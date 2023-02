Štěstí podle Štěpánky Balcarové. Trumpetistka zaranžovala zhudebněné básně Juliana Tuwima

S psaním širších aranžmá a vůbec s prací s velkými ansámbly má Štěpánka Balcarová zkušenost nejen jako členka pražské skupiny mladých skladatelů The Prague Six, ale především coby dirigentka progresivního jazzového big bandu Concept Art Orchestra. Práce pro symfonický orchestr je ale přece jen odlišná disciplína – a Balcarová ji zvládla velmi dobře.

Neznamená to, že ze svých původně moderních jazzových písní „udělala klasiku“. Symfonický orchestr využila jako zvukovou podporu hýřící tisícem barev a podařilo se jí ji krásně propojit s hlasem polské zpěvačky Małgorzaty Hutek i s česko-polským jazzovým sextetem.

To hraje ve stejném obsazení jako na albu Life and Happiness of Julian Tuwim, které Balcarová vydala v roce 2017 jako svůj sólový debut, jemuž předcházela alba Concept Art Orchestra a skupiny Inner Spaces, na nichž se Balcarová výraznou měrou podílela. Její jazzové sexteto pro „tuwimovský“ projekt tvoří špičkoví čeští muzikanti Marcel Bárta (saxofony, klarinety), Robert Fischmann (flétny) a Jaromír Honzák (kontrabas), polskou stranu reprezentuje pianista Nikola Kołodziejczyk a bubeník Grzegorz Masłovski. Plus samozřejmě Štěpánka Balcarová na trubku a zpěvačka Małgorzata Hutek.

Štěpánka Balcarová: Štěstí, vyd. Radioservis 2022

Na polskou hudební scénu je Balcarová napojena už od studentských let: v roce 2012 dokončila magisterský program na prestižní polské Hudební akademii Karola Szymanovského v Katovicích v oboru jazzová trubka. Jazzovou skladbu a aranžování studovala později v rakouském Grazu. V současné době žije v Praze, kde působí jako pedagožka na Konzervatoři a VOŠ Jaroslava Ježka a na jazzové katedře HAMU.

Typický Tuwim

Orchestrální přepracování zhudebněných básní Juliana Tuwima, které už známe z alba Life and Happiness of Julian Tuwim, vzniklo na objednávku Českého rozhlasu pro koncertní řadu Nové horizonty.

Štěpánka Balcarová se rozhodla pro Symfonický orchestr Českého rozhlasu a pro své jazzové septeto zaranžovat z původní desky šest básní (Třešně, Žití, Štěstí, Pták, Všechno, Ó Kriste...). Takto vzniklý cyklus písní nastudoval a premiéroval s orchestrem dirigent Marko Ivanovič.

Julian Tuwim (1894–1953) byl polský básník a překladatel židovského původu, jedna z hlavních postav polské literatury, známý zejména svými sbírkami z 20. let minulého století. Jeho krajanka Małgorzata Hutek o něm říká: „Julian Tuwim je mistr slova. Poznat jeho tvorbu zase z jiného pohledu – z pohledu zpěvačky – pro mě bylo nesmírně inspirativní, vezmeme-li v úvahu, že Tuwim vytvářel nová slova a neobvyklá přirovnání, hrál si s jazykem a metaforou. A já zase miluji hrát si se zvukem a improvizací. Jeho poezie umožňuje dívat se na svět z jiné perspektivy.“

„Album jsem pojmenovala po básni Štěstí. Je pro mě jednou z nejsilnějších Tuwimových básní,“ komentuje název alba Štěpánka Balcarová. „Téma usebrání, zklidnění mysli a určitého druhu kontemplace v přírodě ve mně v posledních letech silně rezonuje. A k tomu všudypřítomný pocit vděku, který básník v posledním verši vyjadřuje. Pro mě typický Tuwim – krátká jednoduchá báseň se sdělením pocitu, který ve vás ale už zůstane navždy.“