Paradox přijímacího řízení na SŠ. Mají žáci strach přihlásit se na žádanější gymnázium?

Uchazeči vědí, že letos bude o gymnázia rvačka, tak se intuitivně nehlásí na tradičně nejžádanější školy. Tudíž se může stát, že se někde nedostanou na gymnázium studenti s velmi dobrým potenciálem a jinde bude ve třídě třeba třetina studentů se slabšími předpoklady, než mají ostatní.

Co s tím? Existuje návrh na novou organizaci přijímacího řízení, který by skoncoval s limitem dvou přihlášek (pro 1. kolo), a uchazeči by se mohli hlásit od začátku na více škol. Sestavili by jakýsi žebříček svých preferencí, přičemž nahoře by byla škola, o niž stojí nejvíce, a podle výsledků by se pak přihlášky přeposílaly automaticky na nižší příčky.

Hygienická služba hlásí, že školy mohou žádat o výjimku z hygienických požadavků na prostorové a provozní podmínky vzdělávacích zařízení. Podle poslankyně Renáty Zajíčkové (ODS) se také pracuje na návrzích úprav hygienických norem pro školy. Jde o reakci na nástup populačně silných ročníků, pro něž chybějí místa (teď hlavně na těch čtyřletých gymnáziích). Něco takového lze jen pochválit.

Bylo by totiž zbytečné stavět hned nové školy, protože vzedmutá populační křivka za pár let zase klesne. Je tedy rozumné akceptovat například některé prostory bez dostatečného proudu přímého světla okny či připustit, aby na středních školách sedělo ve třídě namísto 30 žáků až 34. Zdůrazňuji: na středních.