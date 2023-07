Stříbro, drahé kameny a tyrkys. Tibeťanům šperky sloužily jako amulety a měly magické funkce

Je vysoce pravděpodobné, že prvním Evropanem, který navštívil „království Tybet“, či spíše severnější část dnešního Tibetu, byl Čech. Alespoň tedy jménem a částečně i původem. Mnich, jenž počátkem 14. století putoval světem a roky pobýval v Číně, se jmenoval Odorik z Pordenone anebo též Oldřich Čech z Furlánska, neboť odvozoval svůj původ od otce, vojáka z českých zemí, jenž v jižních krajích sloužil králi Přemyslu Otakarovi II.

Někdy kolem let 1328 až 1329, kdy se vracel do Evropy, viděl a popsal Tibeťany takto: „V tomto městě (Lhasa) nikdo se neodváží prolíti krev člověka ani zvířete; to z úcty k jedné modle (Buddhovi), která jest tam ctěna a vzývána. A v království tomto jest takový mrav: ženy nosí vlasy spletené do více než sta copánků čili pletenců a nosí jako ozdobu dva kly, jaké mají kanci,“ píše Odorik o ozdobách a amuletech nošených v účesu nebo na krku ve svém slavném cestopisu z počátku 14. století.