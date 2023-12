Obléci se do stromu. Lidé jižních moří si poradili i bez tkalcovského stavu, zdobené látky vytloukali z kůry

Zaujalo to rané cestovatele, kteří do Tichomoří v 18. a 19. století zamířili. Krásně rostlí a opálení obyvatelé ostrovů v Polynésii chodívali skromně odění, ale když už měli něco na sobě, bývaly to nejčastěji oděvy z lehké a rozličně zdobené látky.

A protože v jižních mořích nežila velká suchozemská zvířata (s kůží k vyčinění) a lidé tam vesměs netkali ani textilie, museli si poradit jinak. Tak se na širém území Polynésie (i Melanésie) rozšířila technika výroby látky z kůry morušovníku, z „moruše papírodajné“ neboli stromu zvaného papírovník čínský (Broussonetia papyrifera), který se do Oceánie dostával z jihovýchodní Asie.

Pro Polynésany, jejichž předkové osídlovali jižní mnohoostroví, to byl blahodárný strom.