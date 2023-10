Jako když vás svědí komáří štípanec krát dvacet, říká psycholožka, která pomáhá s Touretteovým syndromem

Lidovky.cz: Co to vlastně tiky jsou?

Opakovaný, bezděčný a bezúčelný pohyb nebo výkřik, který dítě nedokáže ovládnout. Důležitá je informovanost okolí, protože nepomůže, když rodič říká dítěti „nedělej to“, ono si nedokáže pomoci. A nedělá to naschvál.

Často ke mně chodí děti, které mají kvůli tikům malé sebevědomí. Předem se bojí posměchu a ta úzkost, protože se bojí, co na to ostatní řeknou, jim tiky zhoršuje. Je to začarovaný kruh.

Mám teď v péči chlapečka, který vykřikuje slovo „pí*a“. Stává se mu to v místech s vysokou koncentrací lidí, v obchodě a v městské hromadné dopravě. Celý den to neudělá, ale ví, že půjde do tramvaje, a znervózní předem. Pracuji s ním i na tom, aby dokázal snižovat svoji úzkost. Tiky jsou komplexní záležitost a psychika je zásadní.

Lidovky.cz: Jaké projevy tiků mohou být?

Dvě hlavní kategorie jsou motorické a zvukové. Motorické tiky jsou jakékoli pohyby, nejčastěji záškuby hlavou, grimasy, natahování lokte, mrkání...

Vokální tiky zase zvuky, výkřiky, pokašlávání. Nejznámější je vykřikování sprostých slov, tzv. koprolálie, ale tou trpí jen malá část dětí, přibližně jedno z tisíce.

Co spojuje všechny tiky, je to, že jim předchází silné nutkání k jejich vykonání. Jako někdo, kdo měl v dětství sám tiky, to rodičům popisuji jako pocit, který máte, když vás svědí komáří štípanec krát dvacet. V tu chvíli budete sotva myslet na něco jiného než na úlevu, která je blízko.

Lidovky.cz: Co je spouštěčem tiků? Něco se dětem stane, nebo se v hlavě něco „přecvakne“ samo?