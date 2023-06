Společnost bezdomovce potřebuje, aby se měli lidé čeho bát. Vychází kniha Třetí most maďarského spisovatele Szilasiho

Člověk pořád slyší o Maďarsku jen ve spojení s Orbánovou politikou, až to podvědomě začne vztahovat i na další oblasti. Jako by tento křupanský demagog, kterého se někteří Maďaři zbavit nechtějí a jiní se ho zas zbavit nemohou, měl souvislost třeba se současnou maďarskou literaturou. Ale to je pouze dojem někoho, kdo se v tamním prostředí nepohybuje. Víme moc dobře, že česká literatura taky nesouvisí s tím, kdo je na Hradě či ve Strakově akademii, alespoň ne bezprostředně.

Maďarsko má většina Čechů historicky spojené s Balatonem, termálními lázněmi, klobásami a vůbec dobrým jídlem a pitím a rovněž s placatým krajem. Daleko méně u této země však už vnímáme, že má stejný historický problém jako Rakousko – jako když se chce dvoumetrový basketbalista narvat do dětského roláčku.

Maďarsko totiž bývalo daleko větší, dnes je notně okrájené, takže je to další středoevropská země mající obří metropoli, až nepřiměřeně velkou ke své současné rozloze, navíc ještě ležící na velké řece, stejně jako Vídeň a Bratislava.