Přichází „šok z budoucnosti“. Umělá inteligence nahradí jiné profese, než jsme si mysleli. Kdo bude platit daně?

Doporučujeme

Snad padesát let čteme, jak umělá inteligence (AI) promění náš svět. Ale až poslední rok se různé podoby AI dostaly do tvaru, na který si můžeme sáhnout. AI kreslí obrázky lépe než většina grafiků, dokáže napsat referát ze sportovního utkání, přesně vysvětlí rozdíly v přípravě na maratonské závody. Co se stalo? A co nás čeká? A bude to bolet?