Kdo hledá, najde. Záhadná jihoamerická cesmína se objevila po 185 letech

Přilepil jsem ji průhlednou lepicí páskou na vrchní stranu tiskárny. Hlavu jsem zabalil do relaxační fólie a opravdu ji schoval pod stůl. Vím jistě, že jsem to udělal. Mám pod stolem takhle uložených víc věcí.

Jsou mezi nimi kytarové kombo, nafukovací míč na sezení nebo krabice s nejrůznějšími kabely a nabíječkami. Většinu zmíněných předmětů příliš nevyužívám. Čekají, až přijde jejich čas. Často dlouhá léta. Na hlavu došlo před dvěma lety.

Chtěl jsem si vytisknout rozepsaný článek, abych si ho mohl po sobě přečíst a zkontrolovat. Je to lepší než číst na monitoru. Odeslal jsem text do tiskárny. Ta ho ale nevytiskla. Místo toho se na ní v takovém tom malém okénku objevila hláška. „Vyměňte…“ Však vy víte co.