I velmi mírné pití alkoholu je škodlivé pro mozek, tvrdí britští vědci

LONDÝN Konzumace alkoholu v jakémkoli množství je škodlivá pro lidský mozek, hustotu šedé hmoty negativně ovlivňuje i velmi střídmé popíjení. V nové studii to zjistili vědci z britské Oxfordské univerzity. Ti zkoumali data o zdravotním stavu u skupiny 25.000 lidí a skeny mozku z magnetické rezonance. Podle nich je alkohol pro zdraví mozku neblahý a je pro něj mnohem rizikovějším faktorem než kouření nebo nadváha. O studii, která ještě neprošla recenzním řízením, informoval deník The Guardian.

„Neexistuje žádná hranice, za kterou už by bylo pití škodlivé, škodí jakékoli množství alkoholu. A ovlivňuje to v zásadě celý mozek, ne jen některé jeho části, jak se tvrdilo dříve,“ uvedla šéfka výzkumného týmu Anya Topiwalaová. Podle ní se neukázalo, že by některý druh alkoholu působil v menším množství blahodárně, a to ani v případě vína, kterému někteří odborníci dosud přisuzují pozitivní vliv na zdraví.

Vědci u skupiny více než 25.000 účastníků studie zaznamenávali informace o věku, pohlaví, zdravotním stavu, vzdělání, o deklarovaném množství vypitého alkoholu a zkoumali velikost a zdraví mozku a výsledky testů paměti. Podle nich lze vysledovat přímou úměru mezi množstvím vypitého alkoholu a menší hustotou šedé hmoty.



Alkohol podle nich může vysvětlit asi 0,8 procenta změn v objemu šedé hmoty, což se jeví jako velmi malá hodnota. Topiwalaová nicméně upozornila, že to je mnohem vyšší číslo než u ostatních rizikových faktorů. Alkohol je až čtyřikrát rizikovější než kouření nebo nadváha.