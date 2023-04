Dovedete si představit, že proprší několik milionů let? V minulosti se to stalo

Průtrže mračen mě baví i pozorovat za oknem. Zajímavé je třeba sledovat lidi, kteří si ráno deštník ani pláštěnku nevzali. Snad ještě raději ale přihlížím postupnému rozrůstání louží. Čím jsou větší, tím jsem spokojenější.

V historii naší planety ovšem byla doba, která by nejspíš znechutila déšť i mně. Říká se jí karnská pluviální epizoda. Pluviální znamená dešťový. Jako carn označují geologové období zhruba od 238 do 227 milionů let před dneškem. Nemám ponětí, proč se to jednou píše s „k“ a podruhé s „c“. Je to nejspíš jedna z těch mnoha nelogičností života, s nimiž se člověk musí smířit.