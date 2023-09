Kavky jsou jako lidé. Při uzavírání přátelství dokážou být cynické a vypočítavé

Havranovití ptáci patří k nejchytřejším opeřencům. Platí to i o kavkách obecných, které žijí ve velkých koloniích v hrabství Cornwall a jsou už dvanáct let předmětem výzkumu britských vědců zapojených do Projektu cornwallských kavek. V experimentu, jehož výsledky zveřejnil vědecký časopis Nature Communications, otestovali ornitologové vedení Alexem Thorntonem z Exeterské univerzity loajalitu kavek k jejich přátelům a příbuzným.

„Prokázali jsme, že kavky jsou velmi loajální. Svých nejbližších se drží v časech dobrých i zlých,“ přibližuje výsledky studie Thornton.

V hnízdních koloniích nasadili vědci stovkám ptáků na nohu kroužek s čipem, jakým jsou označováni třeba domácí psi nebo kočky. Identifikační čipy nosily často celé kavčí rodiny – tedy sameček, samička a jejich potomci. Díky tomu pak mohli vědci sledovat vazby mezi pokrevními příbuznými i vztahy panující mezi kavkami pocházejícími z různých rodin.