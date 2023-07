Pět set útoků na lodě. Kosatky z neznámého důvodu útočí na plavidla, lidé jsou vyděšení

Poškozením lodě jich však skončila jen malá část. V červnu projevily kosatky zájem i o dvě supermoderní závodní jachty účastnící se prestižní regaty The Ocean Race. Obě lodě i jejich posádky vyvázly bez úhony. Samotné slovo útok možná není v popisu chování kosatek namístě.

Odborníci na mořské savce zatím nevědí, proč se kosatky lodí dotýkají. Obvykle se přiblíží k zádi plavidla. Třou se o kormidla nebo do nich koušou. V několika případech kormidlo úplně utrhly. Občas se bokem opírají o trup lodě. Už víckrát tak udělaly do křehké laminátové jachty díru.

Kytovci se zaměřují téměř výhradně na plachetnice. Podle jedné teorie mají rádi proud vody způsobený lodním šroubem. Když potkají loď, která pluje bez něj, jsou zklamaní. Proto si vylijí zlost na jejích kormidlech. Mohlo by jít i o hru. Podle jiné teorie se kosatky chtějí o lodě jen podrbat.

Zatím se však nedá vyloučit, že mají v úmyslu plavidla opravdu poškodit. Hejno kosatek pohybující se v oblasti Gibraltaru má asi 39 jedinců. Incidentů s jachtami se jich účastní zhruba patnáct. Nejaktivnější má být jedna konkrétní kosatka. Biologové jí říkají Bílá Gladis.

Na jejích ploutvích jsou vidět jizvy. Podle některých by mohly pocházet z nepříjemné srážky s lodí. Bílá Gladis by se mohla za traumatický zážitek mstít a učit to další členy svého hejna.

Kosatky jsou velice inteligentní tvorové. Není ale zdaleka jisté, jestli jim koncept pomsty něco říká. Jizvy mohou být i památky na boje s jinými příslušníky vlastního druhu.

„Nikdo neví, proč se to děje,“ řekl zoolog Andrew Trites z kanadské Univerzity Britské Kolumbie. „Všechny zprávy, které přicházejí, pochází od lidí, kteří nejsou vědci ani odborníky – jsou vyděšení.“