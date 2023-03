Ochrání před infarktem i mrtvicí. Vědci sází na kmenové buňky jako léčbu budoucnosti

Více než pět stovek pacientů se zapojilo do klinických testů léčby těžkého onemocnění srdce tzv. buněčnou terapií. Lékaři jim vpravili do srdečního svalu kmenové buňky kostní dřeně a v následujících třech letech u nich zaznamenali významně nižší počet případů infarktu myokardu a mozkové mrtvice. Povzbudivé výsledky týmu vedeného Emersonem Perinem z Texas Heart Institute v americkém Houstonu zveřejnil lékařský časopis Journal of the American College of Cardiology.

Pro klinickou studii získali lékaři z Perinova týmu dobrovolníky ve věku od osmnácti do osmdesáti let s chronickým srdečním selháním. Jejich zesláblé srdce už nedokázalo s každým tepem vypudit do krevního oběhu dostatečné množství krve. Dobrovolníky to výrazně omezovalo v běžných životních aktivitách a čelili riziku závažných zdravotních komplikací, jako je infarkt nebo mrtvice.