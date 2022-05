Jak se efektivně učit cizí jazyk a jak se nebát promluvit jinak než česky, radí lektorka angličtiny

Lidovky.cz: Nedávný průzkum organizace Education First tvrdí, že Češi se loni ve znalostech angličtiny oproti předcházejícímu roku zhoršili. Máte jako jazyková lektorka podobnou zkušenost? Jak jsme na tom podle vás ve srovnání se světem?

Zmiňovaný test jazykové školy EF je specifický v tom, že dvě třetiny testovaných jsou lidé ve věku 18 až 30 let. Z toho vyplývá, že nejde o reprezentativní vzorek celé společnosti. Z mého pohledu test pouze potvrzuje, že poslední rok až dva ke zlepšení anglických dovedností nepřispěly. Což je pochopitelné. Ztížily se podmínky pro cestování do zahraničí a své udělala i covidová opatření, která narušila chod prezenčních vzdělávacích programů.

Jinak si myslím, že jsme na tom víceméně srovnatelně se zeměmi, které mají k angličtině jazykově podobně dál – ať už z etymologického nebo historického hlediska. Co ale vnímám v České republice jako promarněnou příležitost je, že stále používáme v hojné míře metody učení jazyků, které plnily svůj účel před staletími. Dnes ale často komunikujeme digitálně, na významu nabyla audia a videa, a mluvené slovo hraje větší roli než kdy dřív. Zaměřit se při výuce mnohem víc na porozumění a mluvení je nutnost, pokud chceme angličtinu umět používat v kontextu moderní doby.