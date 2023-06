Šedesátkrát silnější lepenka. Klíčem k pevnosti není lepidlo, ale mechanické vlastnosti pásky

Někdy kolem nich stačí projít a odpadnou. Vyrobit pásku, která dobře drží a zároveň se dá i bez velkých potíží odlepit, byl dlouho oříšek. Velmi pravděpodobně se ho ale povedlo vyřešit týmu Michaela Bartletta z Virginské techniky.

Badatelé se uchýlili k netradičnímu přístupu. Místo snahy vyvinout nové revoluční lepidlo se soustředili na mechanické vlastnosti samotné pásky. Inspirovali se japonskou technikou stříhání a ohýbání papíru. Říká se jí kirigami.

Dá se použít k tvoření širokého spektra vystřihovánek. Mohou to být jen jednoduché symetrické sněhové vločky na okna. Podobné se většina lidí učila vyrábět ve školce. Mistři kirigami ale dokážou vyrobit z papíru i složité trojrozměrné objekty.

Bartlett a spol. převzali z japonského umění jednu techniku nastřihávání papíru. Udělali do lepenky příčnou řadu zářezů ve tvaru písmene U. Dramaticky tím změnili její mechanické vlastnosti.

Zatímco v jednom směru byla páska přibližně šedesátkrát přilnavější, ve druhém se dala odlepit s minimální námahou. V demonstračním pokusu nařezali vědci běžnou papírovou pásku a zalepili s ní obyčejnou kartonovou krabici.

Pak na spoj pouštěli cihlu. Nenařezaná páska vydržela dva zásahy. Při třetím cihla propadla skrz. Lepenka vylepšená zářezy odolávala mnohonásobně déle.

Na materiálu konkrétní pásky a použitém lepidle nezáleží. Vylepšení je mechanické. Teoreticky je ho proto možné snadno aplikovat na různé druhy lepenek. Vynález by se mohl uplatnit jak v průmyslu, tak třeba ve zdravotnictví. Uvidíme, jestli se uchytí. Možná do jednoho roku či dvou let budeme kupovat všechny lepenky ve dvou verzích – se zářezy a bez nich.