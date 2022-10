Užitečné tipy pro výchovu dětí inspirované montessori přístupem. Jak na to?

Odzbrojování střetů v praxi 1. Buďte uklidňujícím faktorem Pomalu a pokojně se přibližte k oběma hašteřícím se stranám. Jakmile budete dostatečně blízko, snižte se do úrovně očí dětí a dívejte se na ně klidně a laskavě, aby pochopily, že se za žádnou cenu nehodláte stát součástí konfliktu. 2. Buďte jemně autoritativní Zlehka se každého z dětí dotkněte rukou, abyste ho uklidnili, a pak už jen vyčkejte, až se přestanou hašteřit. Pokud se hádají o nějaký předmět, natáhněte ruku, abyste dali najevo, že předmět chcete. Nemluvte, dokud vám ho nedají. 3. Vyjádřete své díky Poděkujte dětem, že se přestaly hádat. Pokud vám podaly předmět nebo hračku, o niž se hádaly, odložte tuto věc stranou. Je to signálem, že jste ji nezabavili, ale že by se k ní měly vrátit, až když budou schopné to udělat pokojně. 4. Projevte důvěru Ujistěte oba účastníky sporu svou důvěrou v to, že cokoliv, kvůli čemu se hádali, dokážou vyřešit a společně najdou řešení, se kterým budou spokojeni oba. Poskytněte jim čas a prostor, který na tento proces potřebují. 5. Případně volte pauzu Pokud je někdo příliš rozrušený na to, aby se zapojil do řešení sporu na místě, požádejte obě strany, aby si udělaly pauzu a dořešily věc později. Až budou děti připraveny, požádejte je, aby se vzaly za ruce – tato akce má uklidňující účinek na celé tělo. 6. Pomozte jim mluvit a naslouchat Zatímco se drží za ruce, snažte se je přivést k tomu, aby střídavě hovořily a naslouchaly si, ujišťujte je, že příležitost mluvit budou mít obě. Dávejte pozor, abyste sami situaci neposuzovali nebo nenabízeli hotová řešení. 7. Přimějte děti, aby řekly, jak se cítí Pomozte dětem projít procesem krok za krokem, aby se naučily mluvit samy za sebe a vyjadřovat své pocity. Například požádejte první dítě, aby vám řeklo, proč je naštvané a jak se cítí. Vezměte jeho pocity na vědomí. Pak ho požádejte, aby řeklo „protivníkovi“, jak se cítilo a co by chtělo, třeba vrátit pero. 8. Pomozte jim najít řešení Požádejte druhé dítě o pohled z jeho strany; možná potřebovalo pero a tohle právě nikdo neužíval. Vyzvěte obě děti, aby přemýšlely, jak by mohly spor řešit. Mohly by například o pero slušně požádat? Vybídněte je, aby to zkusily. Pokud to nefunguje, dál děti veďte a navrhněte jim, aby si případně udělaly přestávku a vrátily se ke sporu později. Dotáhněte proces do konce.