Boty za 60 korun, no nekup to. Proč je zábavnější a výhodnější nakupovat na internetu

Názor

Nejsem velký fanda nakupování. Moje nejméně oblíbené položky jsou boty a oblečení. Vadí mi dotěrné prodavačky. Člověk přijde do krámu a ony – místo aby ho nechaly v klidu prohlížet zboží – se na něj vrhnou a začnou mu něco nabízet. Vím, že za to nemohou. Mají to nařízené od svých šéfů. I tak je to ale otrava.