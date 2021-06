Napadení SSSR: Německý útok přinesl dosud nevídaná válečná zvěrstva

24. června 2021 12:00 Lidovky.cz > Orientace > Věda

Třetí říše se současně s invazí na východ pustila do realizace konceptu Lebensraum. Bylo to budování životního prostoru na východě. V praxi to znamenalo genocidu místního obyvatelstva a plány na masové přesuny údajně podřadných lidských ras.

OBSAH SERIÁLU: 1. Stalin, Hitler a jejich geopolitická hra: od Mnichova k Barbarosse

2. Léto 1941: útok začíná

3. Nový typ války: rasová a vyhlazovací

4. Plán bleskové války selhal: jak dál?

5. Zima 1941: před branami Moskvy V rámci operace Barbarossa Němci od počátku bojovali na třech frontách. Snažili se porazit protivníkovy vojenské síly. Na obsazeném území se systematicky zmocňovali jeho zdrojů, od potravin a surovin až po pracovní sílu. Proti Židům a dalším předem stanoveným nepřátelským skupinám obyvatel vedli krutou rasovou a vyhlazovací válku.

Jak podotýká historik David Glantz, jedním z předpokladů rychlého vítězství bylo přesvědčení, že sovětský režim je slabý nejen vojensky, ale i politicky a například sovětskou okupací decimovaní Lotyši, Litevci nebo Estonci budou německé tanky vítat s otevřenou náručí. Ale ani značná část západních Ukrajinců neměla nad koncem bolševického režimu příliš truchlit.