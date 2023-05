Propadá se New York pod vahou mrakodrapů? Každý rok město zatlačí 764 miliard kilogramů betonu do země

Doporučujeme

New York se dost možná propadá pod vahou svých mrakodrapů. Skoro osmiapůlmiliardová metropole má podobně jako jiná pobřežní města problémy se stoupající hladinou světového oceánu. V New Yorku by k nim však mohla přispívat i městská zástavba. Naznačuje to skupina vědců vedená Tomem Parsonsem z Geologické služby Spojených států v časopise Earth’s Future.