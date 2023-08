Samičky mnoha jejich druhů se nemusejí namáhat se sháněním sexuálního partnera. Nepotřebují ho. Jednoduše nakladou svá vajíčka. Z těch se pak bez pomoci samce vylíhnou nové strašilky.

Je to velmi rychlý a efektivní způsob rozmnožování. Může to potvrdit každý, kdo někdy nějakou strašilku choval. Z obchodu si člověk přinese jednu samičku. Brzo jich má několik desítek. Všechno jsou to klony jedné původní.