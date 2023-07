Jestli se narodí samička, nebo samec, rozhoduje teplota. Kvůli klimatické změně mohou karety vymřít „po meči“

Například ptáci nebo motýli to mají naopak. Samci mají dva stejné chromozomy ZZ. Samičky pak disonují chromozomy ZW. Karety ale mají úplně jiný systém. Vývoj jejich zárodků se řídí teplotou v době inkubace.

Nad 28,7 stupně Celsia se ze všech vajíček vyklubou jen samičky. Pod 27,7 jsou to naopak samečci. V teplotě 28,1 stupně je poměr pohlaví přibližně půl na půl. Želvy si se svým způsobem určení pohlaví dlouho vystačily. Jenže pak přišla dnešní globální změna. V jejím důsledku se začal z vajíček klubat nadbytek samic. Na ostrovech Velkého bariérového útesu se v současnosti klube až 99 procent samiček. Kdyby to tak šlo dál, druhu by hrozilo vymření.

Problém naštěstí asi půjde vyřešit jednoduchým ochranářským opatřením. Předběžně ho otestoval tým Elouise Haskinové z australské pobočky organizace WWF. Želví snůšky stačí zalít chladnou vodou z obyčejné zahradnické konve.

Samice želv obvykle napřed vyhrabou do písku díru hlubokou okolo sedmdesáti centimetrů. Do té pak nakladou asi stovku vajec. Ta se pak vyvíjí přibližně 55 dní. Haskinová a její spolupracovníci umístili do karetích snůšek na ostrovech Heron ve velkém Bariérovém útesu a Panasesa v Papui Nové Guineji zařízení na záznam teploty.

Pak je zalili chladnou mořskou vodou. Zákrok dokázal snížit teplotu snůšky až o 1,3 stupně Celsia. Snůšky by teoreticky mohlo stačit zalívat jen v kritickém období tří až sedmi dnů. Praktickou stránku věci bude ale ještě třeba víc promyslet. Na jedné pláži může být zahrabaných víc různě starých snůšek. Zalévání by mohlo pomoci i vzácným hateriím novozélandským. Ty mají opačný problém. Místo nadbytku samic je trápí nadbytek samců.