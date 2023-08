Senzační objevy, které se nepotvrdí. Kdy se čtenářům vyplatí skepse?

Jsou to senzační objevy, které se nepotvrdí. Bývají velice rozmanité. Často přináší převratnou změnu běžného lidského života, ať už k lepšímu, nebo k horšímu. Jindy staví dosavadní poznání na hlavu. Po nějaké době nenápadně vyšumí.

Letos v létě spadala do téhle kategorie zpráva o novém materiálu označovaném poněkud záhadně LK-99. Připravila ho skupina korejských fyziků. Podle předběžných výsledků měl být supravodivý za pokojové teploty. Dnes už je skoro jisté, že senzace se nekoná. Pokusy s LK-99 se nepovedlo zopakovat.

Další podobná letošní zpráva byl výstup matematického modelu, podle nějž by mohl do roku 2025 zkolabovat Golfský proud. Evropě by to přineslo dobu ledovou. O Golfském proudu pak několik dní psal a točil kdekdo. Brzo ale vyšlo najevo, že katastrofický scénář je velice nepravděpodobný.