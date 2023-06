Kolumbii trápí invazivní druh. Za rozmnožení hrochů na území země může kokainový král Pablo Escobar

Podíval do příkopu u cesty a prohlásil: „Začíná kvést tahle bílá kytka. To je v Česku typická známka nadcházejícího podzimu.“ Podíval jsem se na rostlinu, o níž mluvil. Kdysi dávno jsem vystudoval biologii. V poznávání kytek ale nejsem dobrý. Až zemřu, průměrná lidská schopnost identifikovat rostliny o několik miliardtin vzroste. Možná to budou i miliontiny.

Zrovna tu jednu kytku jsem ale poznal. Byla to křídlatka japonská. Je to invazní druh. Na naše území pronikla teprve začátkem předminulého století. Ochranáři utrácí miliony, aby se toho neřáda zbavili. Mému známému ovšem křídlatka jako cizorodý element nepřišla. Podobně je to třeba s jihoamerickými nutriemi. Někteří lidé je nemají rádi. Jiní je naopak krmí.

Invazních druhů je několik tisíc. Můj oblíbený je hroch. Doma je v Africe. Jako vetřelec působí v Jižní Americe, konkrétně v Kolumbii. Může za to kokainový král Pablo Escobar. V sedmdesátých letech minulého století si nechal na svou haciendu přivézt tři hroší samice a jednoho samce. V roce 1993 Escobara zastřelila policie. Jeho impérium se rozpadlo.