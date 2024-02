Co dělá penis, když spíte? Vědci odhalili tajemství erekce, pomoci k ní může i nejjedovatější pavouk světa

„Zajímalo vás, jak funguje erekce penisu, a neodvážili jste se zeptat? Nuže, představte si suchou houbu na mytí strčenou do prezervativu. A teď na houbu nalejete vodu, což je, jako když se do penisu nahrne krev. A máte to. Tyhle ‚houby‘ v penisu se vědecky označují jako corpora cavernosa a erekce závisí na tom, zda se do nich nahrne krev a zůstane tam uzavřená,“ přibližuje objev svého týmu Christian Göritz z Karolinska Institutet ve švédské Solně.

Přítok krve do corpus cavernosum čili topořivého tělesa byl spojován hlavně s funkcí buněk hladké svaloviny ve stěnách cév. Podobně jako v jiných částech těla zajistí tyto buňky rozšíření cév poté, co v nich stoupne tvorba oxidu dusnatého. Na tento mechanismus erekce cílí i dnes používané léky, jako je Viagra.