Vědci objevili tvora většího než plejtvák obrovský. Gigantický kytovec z Peru vážil až třikrát víc než on

Je to další velryba. Její pozůstatky objevil v údolí peruánské řeky Ica tým paleontologa Eliho Amsona ze Stuttgartského přírodovědného muzea. Dostala jméno Perucetus colossus, což znamená něco jako „obrovský kytovec z Peru“. Žila před čtyřiceti miliony let. Podle odhadu vědců mohla vážit mezi 85 a 340 tunami. Mohla by proto plejtváka trumfnout.

Z kostry P. colossus se toho bohužel mnoho nedochovalo. Na první zkameněliny narazili paleontologové v roce 2010. Od té doby se jim podařilo odkrýt dohromady třináct obratlů a čtyři žebra. Zřejmě to už bude všechno, alespoň dokud se nepovede objevit další exemplář stejného druhu. Za takových okolností se konečná velikost i hmotnost zvířete počítají obtížně.