Matematika, co mění svět. Že teoretický model přinese brexit i Trumpovo vítězství, si ani génius Simons nespočítal

Geniální matematik Jim Simons v květnu 2024 zemřel ve věku 86 let. Jeho objevy v topologii přispěly k rozvoji fyzikálních teorií strun a kvantového pole. Byl i úspěšným manažerem: během deseti let ze své katedry matematiky na Univerzitě Stony Brook udělal jednu z nejlepších v USA a za přínos matematice byl zvolen do americké Národní akademie věd. A také pomáhal změnit svět.