Jak spolu souvisí magnetické pole a vodík? Kdyby se věci udály jinak, asi bychom tady dnes nebyli

Člověk už takovou změnu zažil, ale před 780 tisíci roky, takže to ještě nemohl být Homo sapiens. Ale co víme o tom, kdy se vlastně zemské magnetické pole objevilo? A co by se stalo, kdyby z nějakého důvodu zesláblo nebo se ztratilo?

Na tyto otázky přišly v uplynulých dnech zajímavé odpovědi z některých renomovaných univerzit. Z hornin tzv. zelenokamenů z Grónska se podařilo zjistit, jaké bylo magnetické pole, když tyto horniny vznikaly.

Princip této práce je jednoduchý: představme si, že každá molekula obsahující železo nebo jiný magnetický prvek představuje střelku kompasu – a když miliardy těchto ministřelek spojí chladnutí do pevného skupenství, stane se nově vzniklá hornina magnetem.