Na pohřeb nejezděte, vzkázal rodině komunistický režim. Vladislava Roubala zastřelili při útěku

Seriál Kalendář hrdinů vzniká ve spolupráci s VHÚ Praha

Narodil se 31. prosince 1920 v Semilech do rodiny vrchního respicienta finanční stráže a italského legionáře Františka Roubala. Osoba jeho otce jej silně ovlivnila. Po obecné škole, již navštěvoval v rodném městě, nastoupil na měšťanku v Novém Bohumíně a v 16 letech se začal učit mechanikem na odborné pokračovací škole. V květnu 1938 se dobrovolně podrobil odvodu do československé branné moci, prezentován byl teprve 1. března 1939 u leteckého pluku 2 v Olomouci. Krátce nato ale došlo k nacistické okupaci a on byl po třech týdnech propuštěn.