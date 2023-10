Peníze by mezi dětmi a rodiči neměly být tabu, říká zakladatelka projektu, který učí mladé nekrachnout

V srpnu zveřejnila Česká školní inspekce výsledky šetření zkoumajícího finanční gramotnost žáků základních a středních škol. Mimo jiné z nich vyplynulo, že teenageři se ve finanční džungli neorientují zrovna nejlépe a také že informace často hledají buď u rodičů, nebo na internetu či sociálních sítích, což s sebou nese určitá rizika.

Právě na zvýšení finanční vzdělanosti mladých lidí se zaměřuje i projekt Nekrachni. U jeho zrodu stáli v roce 2021 sami středoškoláci a vysokoškoláci, kteří se od té doby snaží, aby mladí Češi uměli s penězi lépe zacházet.

Společně s podnikatelem Jakubem Rychlým, který se v komunální politice zabývá vzděláváním, zakládala neziskovou organizaci Nekrachni i studentka datové analytiky Maria Šimůnková. V rozhovoru mluví o tom, v čem studenti ohledně financí nejvíce tápou, jak se mohou o penězích dozvědět přesně to, co potřebují, a na co si při tom dát pozor.

Lidovky.cz: Poslední šetření ČŠI ukázalo, že většinu informací ohledně financí čerpají mladí lidé od rodičů. Skrývá tento fakt nějaká úskalí?

Pokud se podíváme do výsledků tohoto výzkumu hlouběji, tak zjistíme, že žáci se doma s rodiči baví především o svých rozhodnutích, za co utrácet peníze.

Ale jen minimum dětí doma probírá to, za co rodina vydává peníze, nebo třeba aktuální finanční a ekonomické zprávy. Tento výsledek ukazuje, že diskutovat v rodině otevřeně o finančním hospodaření je často stále tabu.

Lidovky.cz: Zpráva ČŠI také tvrdí, že dalšími důležitými zdroji informací jsou sociální sítě a internet. Tam ale hrozí riziko dezinformací či různých podvodných praktik. Na jaké nástrahy v tomto ohledu mladí v kyberprostoru nejčastěji narážejí?