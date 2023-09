Digitalizace přijímaček ušetří stres. Expertka popisuje, jaké změny mají děti i rodiče očekávat

Lidovky.cz: Ve vedení MŠMT je v tomto volebním období již třetí ministr. Stejně jako ti dva předchozí má i Mikuláš Bek své plány, jak zlepšit české školství. Jedním z nich je prodloužení povinné školní docházky a případné zkrácení základní školy z devíti na osm let. Je šance, že by se během následujícího školního roku podařilo tuto změnu prosadit, a pokud ano, jaká má pozitiva?

Těžko říct, jak intenzivně se tomuto tématu bude ministr v dalším roce věnovat. Bude mít totiž mnohem urgentnější starosti – například jak navýšit kapacity škol a z čeho navýšení financovat. Ale prodloužení povinné školní docházky byla jeho priorita, takže předpokládejme, že na tom bude dále pracovat. Nemyslím si, že rozhodnutí padne tak rychle, ale i kdyby, bude muset existovat nějaké náběhové období.

Bude nutné připravit kapacity středních škol, do kterých by po zavedení delší povinné školní docházky nastoupilo více žáků. Pokud by se skutečně zkracovala základní škola na osm let, musí vzniknout nový Rámcový vzdělávací program a žáci na 2. stupni se podle něj musejí začít nejprve učit. Stejně tak se musí upravit RVP středních škol. Takže, jak je vidět, změna by to byla masivní a neočekávám, že se do praxe promítne rychle.

Pozitivní by na této změně bylo to, že by žáci zůstali déle ve vzdělávacím systému. V zahraničí je obvyklé, že povinná školní docházka trvá do 16 let, někde dokonce do 18. Posílit všeobecnou část vzdělávání na středních školách je, myslím, správně, vzhledem k tomu, co dnes mladí lidé potřebují pro život a práci. Naopak zkrácení základní školy na osm let vidím jako zbytečnou komplikaci. Nemáme žádná data pro to, co pozitivního by to přineslo. A naopak budeme nutit čtrnáctileté děti vybírat si již svou profesní specializaci.