Podoba státních testů je nešťastná. Pohovory o dětech prozradí mnohem víc, tvrdí Ondřej Bílý z „otevřené“ školy

Má odpovědnost především za řízení pedagogického procesu a profesní vzdělávání učitelů. Učí biologii a chemii, je autorem vzdělávacího programu Biologie v praxi a působí také jako koordinátor programu Science Café, což je cyklus neformálních diskusí s vědci v prostředí kaváren.

Lidovky.cz: Letos má mít proces přihlašování na SŠ novou podobu – žáci si místo dvou přihlášek mohou podat tři, a to digitálně, v pořadí podle svých preferencí. Navíc odpadne agenda se zápisovými lístky a školy také nebudou povinny přihlížet ke známkám z předcházejících vysvědčení. Jak tuto změnu hodnotíte?

Správně jste řekla, že má mít novou podobu. Zásadní problém je, že dosud není jasná metodika a není vůbec jisté, zda se vše stihne. Je tam tolik neznámých, že se k tomu těžko mohu nějak konkrétně vyjadřovat. Každopádně je to komplikace jak pro uchazeče, tak pro školy. Nevědí, na jakou variantu se mají připravovat.

Lidovky.cz: Projevil se letos na jaře, podobně jako na dalších pražských gymnáziích, i u vás velký přetlak zájemců o studium? A očekáváte ho i tento školní rok?

Fakt je, že jsme v minulém školním roce zaznamenali nejvyšší počet přihlášek na gymnázium v historii. Mohli jsme proto vyhovět jen zhruba každému třetímu zájemci o studium. Do prvního ročníku gymnázia, tedy do dvou tříd primy, jsme přijali celkem 36 studentů. Většina rodičů, kteří uvažují o tom, že by jejich dítě mohlo na Open Gate studovat, ví, že máme jen kolem 20 žáků ve třídě. Proto si můžeme dovolit věnovat se každému dítěti individuálně a rozvíjet jeho silné stránky.

Historicky je naší výhodou také rozšířená výuka angličtiny. Jako jedno z mála gymnázií v Česku můžeme nabídnout vedle české i mezinárodní IB maturitu, k jejímž výsledkům přihlížejí zahraniční univerzity. Díky kolejím u nás navíc mohou studovat děti z celé republiky. Letos vzhledem k populační křivce očekáváme zhruba stejný zájem jako loni.

Lidovky.cz: Jste soukromá škola, kde se platí školné. Mají na vašem gymnáziu šanci studovat i děti, které sice mají studijní potenciál, ale pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí?