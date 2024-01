Nadaným dětem pomáhá, když mohou mluvit jazykem „svého kmene“, říká ředitel školy, jež je šampionem v inkluzi

Lidovky.cz: Jaké jsou pilíře vašeho přístupu ke vzdělávání?

Přemýšlíme o vzdělávacím procesu a možnostech, jak jej zlepšit – to je pro nás charakteristické. Nezůstáváme u toho, co jsme dělali vždycky, ale hledáme nové cesty.

K těm patří i větší důraz na konstruktivismus, který promítáme nejen do matematiky, ale i ostatních předmětů – znamená to, že používáme metody, které stimulují žáka, aby své znalosti získával aktivně, a nikoli pasivně. Od toho se odvíjí všechny změny, které ve škole probíhají.

Rovněž se snažíme myslet na všechny děti, které máme. Žáci s nižší mentální schopností stejně jako ti nadaní potřebují určitou pomoc. Inkluzi považuji za součást dobrého vyučování.

Také se pokoušíme jít s dobou. Do výuky zapojujeme IT technologie, téměř ve všech třídách na druhém stupni máme iPady. Ve výuce informatiky pracujeme s roboty a algoritmizací. IT dovednosti se snažíme zahrnovat do výuky všech předmětů.

A v neposlední řadě se staráme o klima ve škole. Aby se děti mohly učit, musejí se cítit dobře a bezpečně. To platí i pro učitele.

Lidovky.cz: V reakci na válku na Ukrajině jste implementovali program na pomoc ukrajinským dětem a loni jste odstartovali pilot na podporu nadaných dětí. Jak se tyto projekty vyvíjejí?