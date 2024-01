Aby schopné mozky zůstaly v Česku. Učíme obory, které se uplatní na trhu práce, říká rektor CEVRO Tomáš Jarmara

Rozhovor

Pokud bychom použili sportovní terminologii, šlo by vlastně o přesun do vyšší ligy. Půjde-li vše podle plánu, měla by se ze soukromé Vysoké školy CEVRO brzy stát univerzita. Nejen o tom mluví v rozhovoru její rektor Tomáš Jarmara. Vysvětluje také rozdíly mezi soukromým a veřejným školstvím či to, o jaké studijní programy je u nich na škole největší zájem.