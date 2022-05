Jsme prodlouženou rukou rodiny. Ředitelka mateřské školy přibližuje principy waldorfské pedagogiky

Lidovky.cz: Mateřské školy bývají ve vzpomínkách dnešních dospělých místem hrůzy, kde se muselo dojídat až k nevolnosti a kde byly velmi nesmlouvavé paní učitelky. Jak hodnotíte dnešní českou předškolní péči?

Obecně je podle mě na vysoké úrovni a je jedno, o jaký vzdělávací proud jde. Ono to je spíš než o metodách o konkrétních lidech. Proto je tak důležité vzdělávání učitelů, ale trochu jiným směrem, než se dneska prosazuje. Měl by to být spíš osobnostní rozvoj. S dětmi by měli pracovat lidé harmoničtí a celiství, pro které je to zdroj radosti a naplnění.

Lidovky.cz: V čem jsou podle vás největší rozdíly mezi waldorfskou a běžnou českou školkou?

Mezi ty viditelné patří třeba to, že waldorfské školky tíhnou k přírodním materiálům, ustálenému rytmu a rituálům. Waldorfské vzdělávání je také komunitní. Školka je prodloužená rodina, s rodiči tvoříme pro dítě jeden svět.