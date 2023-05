Tempu Willieho Nelsona nestačí ani dvacetiletí. Nejen skvělý hudebník, ale také milovník marihuany oslavil devadesátiny

Muzikantovi Williemu Nelsonovi je devadesát let. Jeho hudebnímu tempu přitom zdaleka nestačí ani dvacátníci. | foto: Profimedia

V sobotu to bylo přesně devadesát let, kdy se v texaském Abbottu narodil Willie Nelson. Zpěvák, kytarista, skladatel, aktivista. A také potížista, psanec a americká ikona. Že to nejde dohromady?