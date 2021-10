Z pacifisty legionářem. Miloš Wurm zemřel v pouhých 25 letech ve městě Vouziers

Hrdým partnerem rubriky Kalendář hrdinů je společnost Česká zbrojovka

Miloš Wurm se narodil 22. listopadu 1892 v Brně do rodiny Františka B. Wurma a Jindřišky Wurmové. Oba jeho rodiče byli společensky činní, zejména matka se velmi angažovala ve feministickém hnutí, v boji proti alkoholismu a v mírovém hnutí proti válce. Sám proto zastával pacifistické názory. Po ukončení studia na Prvním českém gymnáziu v Brně absolvoval vojenskou službu u zdravotnického oddílu ve Vídni.



Následně se vydal do Prahy studovat práva. Zároveň se po vzoru rodičů věnoval veřejnému životu. Byl členem mnoha studentských spolků a přispíval do řady českých novin a časopisů. Jeho studia však brzy přerušila první světová válka, do níž musel narukovat během mobilizace v srpnu 1914. Se zdravotnickým oddílem byl záhy poslán na východní frontu.