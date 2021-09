Zpět do školy po ‚covidovém‘ roce. Na čem všem musí žáci a učitelé začít znovu pracovat?

Uzavření ve vlastním světě

Hned na začátek jedna dobrá zpráva: letos se některé děti nemohly dočkat září.

„Ve své poradenské praxi jsem samozřejmě téma školy s dětmi řešila, a to jak během distanční výuky, tak i o prázdninách. Musím říct, že většina dětí a dospívajících, s nimiž mluvím, se do školy těšili, a to i středoškoláci, u nichž to nebývá pravidlem,“ říká psycholožka a psychoterapeutka Ilona Špaňhelová.

Děti a dospívající, kteří k ní docházejí, při sezeních zmiňovali konkrétní předměty i setkání tváří v tvář s oblíbeným učitelem. Těšili se na učení v přirozeném prostředí, bez prostředníka, kterým pro ně byl teď rok a půl počítač.