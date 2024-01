Kolo jako největší vynález lidstva? Ale kdeže, zvířata ho objevila dávno před námi

Lidská civilizace se k současnému rozmachu doslova vyvezla na kole vynalezeném v mladší době kamenné. V přírodě nepatří pohyb na principu kola k nejvýhodnějším, ale to neznamená, že by živočichové a rostliny na kole „nejezdili“. A to hlavně ve chvíli, když se snaží před někým nebo něčím uprchnout.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %