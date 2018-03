Oscarový herec Sean Penn vydá svůj první román. Volá v něm po vraždě amerického prezidenta

LOS ANGELES Román Bob Honey Who Just Do Stuff (Bob Honey, obyčejný pracant) vypráví o prodejci septiků, který se dostane do křížku s vládou i hnutím #MeToo. Herec Sean Penn je znám odporem k Donaldu Trumpovi i svými nevybíravými komentáři. Kniha v anglickém originálu vyjde 27. března.

Bob Honey, 55 let, po rozvodu zůstal zlomeným člověkem. Na lidi si vypěstoval sociální fóbii, což mu komplikuje jeho nepříliš uspokojivou práci prodejce septiků, které rád nabízí Svědkům Jehovovým. V Bobově světě nabývají věci reálnou podobu až poté, co se o nich píše na Twitteru. Bob se také často zlobí na zprávy v televizi, ačkoliv jim příliš nerozumí. Kromě toho je ale Bob i nájemným zabijákem v utajení a pracuje pro americké tajné služby. Když se ho novináři začnou vyptávat, Bob začne mít pocit, že by mohl své tajemství vyzradit. Rozhodne se tedy pro sérii razantních kroků, které nenechají kámen na kameni.

Velmi probíranou pasáži z knihy ještě před jejím vydáním se stala část, kde hlavní hrdina píše obsáhlý dopis fiktivnímu americkému prezidentovi, který se jmenuje Mr. Landlord (v doslovném překladu Pan domácí). „Musíme na tebe reagovat, náš národ teď citelně potřebuje zabijáky. Odpověz mi na Tweet, hajzle. Troufni si!“ stojí v dopisu fiktivnímu prezidentovi, který je ale i po fyzické stránce podobný současnému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. „Volilo tě mnoho Američanů. Volilo tě také ale mnoho Rusů. Tvá nová funkce má za sebou hvězdičku, která vysvětluje, že je veřejností přijímaná stejně, jako tvá alternativní fakta,“ končí hlavní postava svůj dopis.

Sean Penn je znám svým negativním postojem k Donaldu Trumpovi. Před americkou prezidentskou volbou prohlásil, že volit Trumpa je jako „promasturbovat si cestu do pekla“. V poslední kapitole se Penn v sarkastické básničce pustil i do hnutí #MeToo, které ústy Boba Honeyho nazývá „nejdětinštější věcí celého dne“.

Herec Sean Penn (Persepolis, Sladký ničema) je dvojnásobným držitelem Oscara za filmy Milk a Tajemná řeka. Kromě úspěšné herecké kariéry a aktivní čisnosti v dobročinných spolcích je ale také známým potížistou. V roce 1987 se dostal do médií, když měl svojí tehdejší partnerku Madonnu vzít po hlavě baseballovou pálkou. V roce 2009 napadl fyzicky fotografa a dostal za to podmínku. V roce zase 2010 pobouřil veřejnost, když otevřeně obhajoval venezuelského diktátora Huga Cháveze.

Kniha sice vyjde v tištěné formě poprvé, ale Penn ji na internet vypustil jako audioknihu již na konci roku 2016. Učinil tak pod vymyšleným jménem Pappy Pariah. Ve finální verzi jsou ale některé pasáže pozměněny.