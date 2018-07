V německé vládní krizi jde i o české hranice. V čem se rozcházejí Merkelová a Seehofer?

BERLÍN/PRAHA V Německu se posledních dnech naplno rozhořela krize uvnitř vládní koalice. Sesterské stany CDU a CSU, respektive jejich šéfové, se nejsou schopni shodnout na přístupu k vracení migrantů z Německa. Zemi tak potenciálně hrozí i pád vlády kancléřky Angely Merkelové. Přinášíme odpovědi na nejpalčivější otázky k současné situaci.

Co jsou CDU a CSU?

CDU a CSU jsou německé středopravicové strany, které byly od počátku německé nezávislosti po druhé světové válce spojené na jedné kandidátce. Křesťanskosociální unie (CSU) působí pouze na území Bavorska, zatímco Křesťanskodemokratická unie (CDU) má elektorát a působnost ve zbytku Německa. V jejich čelech v současnosti stojí Horst Seehofer (CSU) a kancléřka Angela Merkelová (CDU). V posledních dnech však mezi sesterskými stranami vypukla vládní krize.

Co spustilo vládní krizi?

Spor o migraci. Ačkoliv ještě v pátek Horst Seehofer tvrdil, že kvůli migraci nechce ohrozit vládu, v neděli nabídl svým kolegům z CSU překvapivě rezignaci jak z čela strany, tak i odstoupení z funkce ministra vnitra, čímž by v důsledku mohl položit současnou koaliční vládu CDU, CSU a levicové SPD. Agentura DPA s odvoláním na zdroje uzavřeného jednání CSU v Mnichově uvedla, že nejužší vedení CSU se snažilo Seehofera přesvědčit, aby demise nepodával a neohrozil tím fungování vlády.

V čem se CDU a CSU v postoji k migraci neshodují?

Šéf CSU Horst Seehofer prosazuje, aby migranti, kteří už byli registrováni v jiné členské zemi EU, byli vraceni přímo z německých hranic, a tedy i té s Českem, kde německá policie podle listu Die Welt jen za první tři měsíce letošního roku zadržela 267 převážených běženců (na hranici s Rakouskem jich pro srovnání ve stejném období zadržela 137).

Sám Seehofer dokonce pohrozil, že bude migranty z hranic vracet i přes odpor Merkelové. Kancléřka totiž takové jednání odmítá a trvá na „evropském řešení“ migrace a příslušných dohodách v rámci EU. Uzavření bavorských hranic by v EU mohlo spustit dominový efekt a de facto vést k zániku volného pohybu v rámci schengenského prostoru

Kancléřka přitom sama touží po omezení migrace. S CSU ji prý rozděluje jen to, jakým způsobem migraci omezit. Merkelovou v neděli v tomto směru vedení CDU jasně podpořilo. Seehofer se s Merkelovou setkal v sobotu, podle zdroje agentury Reuters ale v neděli tuto schůzku označil za neplodnou.

Co by se stalo, kdyby Seehofer odstoupil?

Pokud by se CSU rozhodla opustit vládní koalici, přišla by kancléřka Merkelová o parlamentní většinu a uvrhlo by to zemi do hluboké politické krize. Bavorská strana by také mohla jen nahradit Seehofera jiným politikem, který by mohl s kancléřkou Merkelovou z CDU vyjednat kompromis o migrační politice Německa.

Při stranickém jednání Seehofer nastínil podle zdrojů z jednání tři možné scénáře pro řešení krize. Buď ustoupí v otázce migrační politiky kancléřce Merkelové, nebo se jí postaví a nařídí vracet migranty, kteří požádali o azyl jinde, již na hranicích. To by vedlo k tomu, že by ho kancléřka zbavila funkce a vládní koalice by se rozpadla. Třetí možností je pak jeho demise, které prý dává přednost.

Proč se Seehofer staví tak radikálně k odmítání migrantů?

CSU dlouhodobě v Bavorsku ztrácí voliče, které přebírá protiimigrační strana Alternativa pro Německo (Alternative für Deutschland, AfD). Zostřený přístup CSU vůči migraci dávají mnozí pozorovatelé do kontextu s obavou, že právě AfD v nadcházejících podzimních volbách v Bavorsku odláká CSU další voliče. Seehofer se tak snaží získat zpět pravicové voliče, kteří se obávají dopadů migrační krize i přesto, že se každým rokem do Německa dostane méně a méně migrantů.