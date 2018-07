Padla hlava sekerou poskvrněná? Snímek Marie, královna Skotů se hlásí s první ukázkou

LONDÝN/LOS ANGELES „Naše meče nejsou jen na ozdobu.“ Marie, královna Skotů (Mary Queen of Scots) je připravovaný historický velkofilm na motivy života Marie Stuartovny. Hlavní role v něm ztvárnili Saoirse Ronanová a Margot Robbieová. Podle traileru půjde o dramatickou, poutavou a značně stylizovanou podívanou. Snímek bude mít českou premiéru 7. února 2019.

Skotská královna Marie Stuartovna (Saoirse Ronanová) své dětství strávila ve Francii, kde se později měla chopit moci. Po nešťastné smrti svého manžela se ale musí vydat do Skotska, které je stále zdevastované táhlou válkou s Angličany, ve které Skoti každý píď své země vykoupili hektolitry krve. Angličanům vládne královna Alžběta (Margot Robbie), která si s Marií rozumí. Marie je přesvědčená o tom, že se z nich staly přítelkyně, ale to se hluboce mýlí. Příběh veliké křivdy a ještě větší zrady se dostane do českých kin 7. února 2019.

Ve snímu září Saoirse Ronanová (Lady Bird, Grandhotel Budapešť) a Margot Robbieová (Já, Tonya, Sebevražedný oddíl). Režie se ujala dosud filmy nepříliš prověřená režiséra Josie Rourkeová. Scénář napsal Beau Willimon, který je podepsaný pod řadou dílů seriálu Dům z karet. Je tedy jasné, že pod jeho scenáristickou taktovkou bude z nového filmu dýchat silné politické drama.