PAVEC: Mýtný bůh a výbuch. Shození tendru přinese strach soutěžit znovu

PRAHA Čtyři expertní týmy podaly nabídky, aby získaly lukrativní desetiletou zakázku na správu českého dálničního mýta. Jeden vyhrál, jeden se odvolal, nic neobvyklého. Očekáván byl ovšem i deus ex machina, obvyklý v řeckých tragédiích – antimonopolní úřad. A ten do děje už tak spletitého dramatu opravdu citelně zasáhl: soutěž ze dvou formálních důvodů zrušil.

Že uchazeči dostali podklady na přepisovatelných discích, jejichž obsah se lišil. Že ministerstvo dopravy jakožto zadavatel nejednoznačně vymezilo úseky, které by měl nový výběrčí zpoplatnit, a tedy i nacenit ve své nabídce. A výsledky soutěže jsou prý proto vlastně neregulérní.



Ministerstvo podá dovolání k předsedovi úřadu Petru Rafajovi. Bude se až několik měsíců čekat, zda na věc získá jiný pohled než jeho podřízení, kteří se mýtnou superzakázkou mnoho měsíců zabývali. Bylo by ale divné – i když od toho tohle dovolání je –, kdyby Rafaj takto důležitý verdikt otočil.

Ptejme se jinak: Opravdu pochybení ministerstva ovlivnila soutěž o správu mýta od roku 2020? Nabídky sestavovaly týmy, které jistě zvážily každičký detail. Těžko byly rozdíly na flash discích takové, že by se lišil počet kilometrů nebo palubních jednotek. Navíc rozdíl mezi vítězem – firmami CzechToll a SkyToll – a druhým na pásce, současným správcem firmou Kapsch, činil výrazných 2,7 miliardy. Ať to bylo jakkoliv, ministerstvo bude muset nejspíš najít nouzové řešení slepené na pár dalších let. Navíc se příští ministr – ať to bude Dan Ťok, nebo někdo jiný – zrovna nepohrne do minového pole nové soutěže, které znovu osázejí lobbisté všeho druhu. I příště to tam bude bouchat na každém kroku.