Šéf CEFC byl zatčen v symbolickou dobu. Na nějaký čas zmizí, říká sinolog

PRAHA Čínská média ve čtvrtek přinesla zprávu, že šéf CEFC a čestný poradce prezidenta Zemana Jie Ťin-ming byl zatčen kvůli finančním podvodům. Podle sinologa Martina Hály ztratil šéf CEFC důvěru čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. Jde prý o závažnou věc, která pravděpodobně bude mít dopad i na aktivity CEFC v Česku.

Lidovky.cz: Hovoří o zatčení šéfa CEFC Jie Ťin-minga i čínská média?

Celá tato zpráva je založená na zprávě z respektovaného magazínu Caixin, který se věnuje hlavně finančním záležitostem. Caixin vychází ve dvou vydáních, čínském a anglickém. Ten čínský text byl z webu stažen, ale jeho anglická verze na stránkách zůstala. Mezitím se ale anglická verze rozšířila do světa a zaznamenala ji i další čínská média a objevuje se i v čínské verzi.

Martin Hála Sinolog a orientalista. Působí jako ředitel Sinopsis - společného projektu Ústavu Dálného východu FF UK v Praze a zapsaného ústavu AcaMedia.

Lidovky.cz: South China Morning Post informoval, že Jie Ťin-ming byl zadržen již 16. února..

To je docela důležité, protože to je těsně před novým rokem. V českém prostředí by to bylo stejné, jako byste šli někoho zatknout o Vánocích. Má to symbolický význam.

Lidovky.cz: Je známé, co se se šéfem CEFC děje od jeho zadržení?

Ne. Tato vyšetřování většinou v Číně probíhají tak, že ten člověk zmizí na neurčitou dobu. Délka zmizení se odvíjí od toho, jak dlouho trvá vyšetřovatelům posbírat důkazy a jak vážná jsou obvinění.

Většinou v průběhu takového vyšetřování je obviněný tzv. incommunicado, nesmí komunikovat s vnějším světem. Jde o zvláštní formu mimosoudního vyšetřování speciální komisí na základě obvinění z korupce, či finančních podvodů.

Pás a stezka „Pás“ a „Stezka“ jsou dvě významné iniciativy Číny za účelem prohloubení reforem a otevírání se světu a rozvinutí diplomacie ve vztahu k sousedům.Vedle toho se jedná o komplexní finanční a obchodní strategii ČLR, která si klade za cíl zvýšit svůj globální vliv.

Lidovky.cz: Podle čínských médií byl Jie Ťin-ming zadržen na přímý rozkaz prezidenta Si Ťin-pchinga. Co to může znamenat?

Pokud k vyšetřování došlo opravdu na základě rozkazu Si Ťin-pchinga, tak jde samozřejmě o velmi závažnou věc. Vzhledem k tomu, jak velkou společností je CEFC a jakou hraje roli v iniciativě Pás a stezka, tak lze předpokládat, že k tomu skutečně došlo na jeho příkaz. Můžeme tak předpokládat, že Jie Ťin-ming přišel o důvěru.

Lidovky.cz: Může mít vyšetřování šéfa CEFC spojitost i se státním převzetím kontroly pojišťovny Anbang Insurance?

Je to jeden z paralelních případů, které jsou si velmi podobné. Je zde několik velkých společností jako je CEFC, Anbang, či Hainan Airlines. Tyto firmy vyrostly takříkajíc přes noc a začaly provádět velmi viditelné zahraniční akvizice. Většinou tak učinily na základě půjček v Číně, ale také v zahraničí. Například CEFC si půjčovala i v České republice.

Jie Ťien-Ming (vlevo) a Miloš Zeman na setkání v Šanghaji.

CEFC se odlišovala jen tím, že měla při pohledu zvenčí mnohem pevnější vztah k Pekingu. Byla prezentovaná jako předvoj Pásu a stezky. Na Anbangu je zajímavé, že jeho šéf Siaohuei má za manželku vnučku Teng Siao-pchinga a vypadalo to, že je nedotknutelný. Nicméně i na něj došlo a je ve vazbě.

Lidovky.cz: Dá se říct, že jde o systematické kroky čínské vlády?

Ano, jde o jistou politiku čínské vlády, která se ukázala již při posledním sjezdu Komunistické strany. Čínská vláda má totiž obrovský strach ze zadlužení své ekonomiky a většina těchto společností operovala na dluh. To může být jedno z vysvětlení, proč čínská vláda teď jde po jejich vedení. Popřípadě i proto, že prováděly některé akvizice, které nepřinesou nějaký zisk, jako třeba nákup fotbalových klubů.

Lidovky.cz: Je zde i nějaké jiné vysvětlení?

Je tu ještě případ Patrika Ho, který pracoval pro think tank podporující aktivity CEFC. Ten byl v listopadu minulého roku zadržen v New Yorku kvůli podplácení vrcholných afrických politiků včetně prezidenta Čadu a prezidenta Ugandy, či předsedy Valného shromáždění OSN v prospěch CEFC.

To celé vrhá špatné světlo na CEFC, ale hlavně na iniciativu Pás a stezka. Pravděpodobně právě tyto aktivity jsou důvodem, proč Jie Ťin-ming přišel o důvěru čínského prezidenta, kterou evidentně disponoval ještě před pár měsíci. Si Ťin-pching se totiž osobně zúčastnil podpisu vstupu CEFC do ruské ropné společnosti Rosněft.

Bankovní zástava majetku CEFC Bankovní skupina J&T zablokovala nemovitosti čínské skupiny CEFC včetně fotbalového stadionu Eden, budovy bývalé Živnobanky, či luxusního hotelu Le Palais Art Hotel Prague. Podle serveru iRozhlas.cz se tak stalo kvůli obří půjčce, kterou si vzala CEFC v Česku. Má jít o půjčku v hodnotě téměř 10 miliard korun.

Lidovky.cz: Může zatčení Jie Ťin-minga mít dopad na investice CEFC v České republice a obecné fungování společnosti v Evropě?

Nepochybně. To jsme částečně mohli vidět i na tom, že banka J&T tady pečetí jejich majetek (uvalila na CEFC bankovní zástavu - pozn. red.). To udělali ještě předtím, než vyšla tato polooficální zpráva o zatčení, takže je pravděpodobné, že J&T o těch problémech s jistým předstihem věděla.

Podle mého názoru je sice normální, že nemovitosti fungují jako zástava, ale rozhodně není normální, že se jen tak začnou blokovat. To se děje jen v případě, že se blíží nějaký problém. A již toto je podle mě příznakem, že se zatčení Jie Ťin-minga může na byznyse CEFC v Evropě projevit. Už teď klesly jejich akcie na burzách v Hongkongu, Sen-čenu a Singapuru o desítky procent. CEFC do značné míry funguje i na základě získávání kreditu a ten bude za těchto okolností velmi složité získávat.