Papež proti trestu smrti. Vatikán nově označil hrdelní tresty za nepřípustné

ŘÍM Římskokatolická církev ve čtvrtek formálně oznámila změnu svého náhledu na trest smrti, považuje ho za nepřípustný za jakýchkoli okolností. Vatikán uvedl, že nový postoj k hrdelnímu trestu odráží názor papeže Františka, který trest smrti naprosto odmítá. Dosavadní katechismus přitom trest smrti povoloval ve výjimečných případech.

Podle současného papeže je trest smrti vždy nepřípustný, protože „útočí na lidskou důstojnost“. Do nynější doby platící katechismus, který schválil v roce 1997 papež Jan Pavel II., trest smrti přitom povoloval s tím, že potřeba tohoto trestu „je velmi řídká, téměř neexistující“. Katolická církev nicméně hrdelní trest připouštěla v případě, že byl „jediným možným způsobem, jak efektivně chránit lidské životy před nespravedlivým agresorem“.



Nové učení nicméně říká, že předchozí politika je zastaralá a že existují i další způsoby, jak chránit společnost, uvedla agentura AP. Podle církevního učení je nyní „trest smrti nepřípustný, protože jde o útok na nedotknutelnost a důstojnost jedince“. Církev by proto uvítala jeho zrušení po celém světě. Text nového učení byl schválen již v květnu, Vatikán ho ale zveřejnil až ve čtvrtek.

Trest smrti byl zrušen ve většině Evropy a Jižní Ameriky, nicméně stále je používán ve Spojených státech, v několika zemích Asie, Afriky a na Blízkém východě. Agentura AP poznamenala, že například tento týden turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že by mohl nejvyšší trest znovu zavést poté, co byl zrušen v roce 2004 v rámci snahy země dostat se do Evropské unie.

Svatopetrské náměstí ve Vatikánu.

V dopise, který změnu postoje Vatikánu vysvětluje, se hovoří mimo jiné o tom, že vývoj katolické doktríny ohledně trestu smrti není v rozporu s předchozím učením, jde totiž spíše „o evoluci předchozího postoje“. „Jestliže v minulosti politická a sociální situace umožnily, aby byl trest smrti přijatelným prostředkem k ochraně společnosti, nyní došlo k nárůstu porozumění, že člověk nemůže ztratit svou důstojnost ani poté, co spáchal ten nejvážnější zločin,“ uvedl kardinál Luis Ladaria, který stojí v čele Kongregace pro nauku víry.



Organizace Amnesty International (AI), která bojuje za zrušení trestu smrti po celém světě, krok Vatikánu uvítala. „Církev vyjádřila svůj odpor k trestu smrti již v minulosti, nicméně slovy, která nebyla jednoznačná,“ uvedl Riccardo Noury z AI. „Nyní to řekli velmi jasně,“ dodal.