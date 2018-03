Petice proti vrahovi. Zpěvák Cantat, který zabil svou přítelkyni, ruší všechna vystoupení

Více než 75 tisíc lidí podepsalo petici za odstranění zpěváka Bertranda Cantata z významného francouzského letního hudebního festivalu Papillon de Nuit (Noční motýl). Cantat totiž v roce 2003 brutálně umlátil svou tehdejší přítelkyni, francouzskou herečku Marii Trintignantovou. Zpěvák v oficiálním vyjádření oznámil, že ruší všechna svá festivalová vystoupení.

Když pořadatelé letního hudebního festivalu Papillon de Nuit oznámili, že jedním z hlavních hudebních taháků bude zpěvák a kytarista Bertrand Cantat, spustili tím lavinu protestů. V reakci na oznámení vznikla internetová petice za Cantatovo odstranění z festivalu. Petice zatím posbírala více než 75 tisíc podpisů a pořadatelé opravdu Cantatovo vystoupení odvolali.

Zpěvák 1. března vyjel na turné ke svému novému albu Amor Fati. V pondělí ale v oficiálním vyjádření všechna svá plánovaná vystoupení na festivalech zrušil, aby „pomohl organizátorům odolat tlakům a zároveň ukončil kontroverze spojené s jeho vystoupením“. Dále píše: „Svůj trest jsem si odpykal. žádným privilegiím jsem se netěšil. Dnes si přeji, jako každý občan, mít právo se znovu zapojit do veřejného života. Mít právo znovu vykonávat své povolání.“Jako takzvaný Amor Fati, název Cantatova nového alba, se mimo jiné označuje stav, ve kterém se jedinec smiřuje s událostmi ve svém životě.

Bertrand Cantat umlátil Marii Trintignantovou v roce 2003 na hotelovém pokoji ve Vilniusu, hlavním městě Litvy. Trintignantová byla známou a úspěšnou herečkou, takže byl zpěvákův případ velmi medializovaný. Zpěvák, frontman populární rockové kapely Noir Désir, byl navíc ve Francii znám jako bojovník za dobročinné účely. Cantat byl následně odsouzen na osm let vězení, ale ve se dostal již po uplynutí poloviny trestu. V roce 2013 se vrátil do hudebního světa singlem Oh Amadou.