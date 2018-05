PETRÁČEK: Mapy jako zbraň. I když má Putin pravdu, hájí pouze tu ruskou

PRAHA Vladimir Putin je lakmusový papírek dneška. Řekni mi, co si myslíš o Putinovi (Trumpovi, Zemanovi, Orbánovi), a já ti povím, kdo jsi. Kdo chce z těch mantinelů vybočit, ať to zkusí jako George Orwell, když o britském ministru zahraničí Lordu Halifaxovi a své vlastní zkušenosti ze španělské občanské války napsal: „Ty věci se staly. Staly se navzdory tomu, že Lord Halifax říká, že se staly.“ Takže i když to leckomu ničí jeho obraz světa, mohl by připustit, že něco je pravda, navzdory tomu, že Putin říká, že to je pravda.

Třeba to, co říká jako předseda Ruské zeměpisné společnosti. Potřebu vydat nový atlas světa zdůvodňuje takto: „Nesmíme být neteční ke křivení historické pravdy… K situaci, kdy ruské názvy mizí z map světa.“ Leckdo v tom slyší aroganci a připomíná stalinskou knihu Rasskazy o russkom pervenstve. A přece je to v oblasti Antarktidy a jejích ostrovů pravda, navzdory tomu, že Putin říká, že je to pravda.



Kdyby někdo upíral Rusům zásluhy v zeměpisných objevech, kdyby Jermakovo překročení Uralu a otevření Sibiře považoval za nepřijatelnou agresi, pak by musel za zločin pokládat i to, že o dvě stě let později Daniel Boone překročil Appalačské hory a Američanům otevřel Západ. Kdyby někdo upíral Rusům objev Antarktidy a pojmenování tamních ostrovů, pak by měl i Britům upírat zásluhy Jamese Cooka. Ano, již neříkáme Sandwichovy ostrovy, ale Havaj, neboť Cook objevil obydlené souostroví s vlastním – domorodým – názvoslovím. Jenže v Antarktidě žádné nebylo.

Problém není v tom, že si Rusko nárokuje názvy udělené ruskými objeviteli. Tady má Putin pravdu, hovoří-li o křivení historie. Jeho problém je v tom, že nevidí křivení historie tam, kde se činilo samo Rusko. Na italských mapách Jižních Tyrol najdeme názvy italské i německé (Bressanone – Brixen). Ale zkuste najít ruskou mapu s dvojím názvoslovím Kaliningrad – Königsberg. To ovšem u nás nevadí, neboť mapa s názvoslovím Karlovy Vary – Karlsbad by většinu vyděsila asi tak jako Putina mapa se slovem Königsberg.